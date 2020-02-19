«Не расстраивайте Мамаева». «Ростов» призвал болельщиков поддержать команду в матче с ЦСКА
12:04
«Ростов» в Twitter призвал болельщиков прийти на матч 21-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет 7 марта.
— Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА, — говорится в сообщении. — Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!
Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА ?— Football Club Rostov (@rostovfc) February 19, 2020
Купить билеты онлайн на матч с «армейцами» и абонементы можно здесь?https://t.co/53urLSErDk
Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!#РостовЦСКА #ФКРостов #Мамаев pic.twitter.com/PqagI8fioI
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