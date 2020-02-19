«Не расстраивайте Мамаева». «Ростов» призвал болельщиков поддержать команду в матче с ЦСКА

Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА ?



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Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!#РостовЦСКА #ФКРостов #Мамаев pic.twitter.com/PqagI8fioI