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«Не расстраивайте Мамаева». «Ростов» призвал болельщиков поддержать команду в матче с ЦСКА

12:04
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«Ростов» в Twitter призвал болельщиков прийти на матч 21-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет 7 марта.

— Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА, — говорится в сообщении. — Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!

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