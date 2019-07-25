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"Не поборолся у Палыча - прилетит". Жемалетдинов сравнил Бердыева и Семина

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Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов рассказал, в чем сходства и отличия главного тренера железнодорожников Юрия Семина и бывшего главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева, под руководством которого ему довелось работать.

- Их сходство заключается в том, что они оба принадлежат к старой школе, - рассказал Жемалетдинов в интервью клубному телевидению. - Нужно больше физики, тактики, единоборств. Молодые тренеры вроде Хави Грасии ждут больше передач и техники. У них не поборолся где-то - закроет глаза. А не поборолся у Юрия Павловича - прилетит. Разницы между ними особо нет, два самых лучших тренера в России.

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