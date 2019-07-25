"Не поборолся у Палыча - прилетит". Жемалетдинов сравнил Бердыева и Семина

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов рассказал, в чем сходства и отличия главного тренера железнодорожников Юрия Семина и бывшего главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева, под руководством которого ему довелось работать.

- Их сходство заключается в том, что они оба принадлежат к старой школе, - рассказал Жемалетдинов в интервью клубному телевидению. - Нужно больше физики, тактики, единоборств. Молодые тренеры вроде Хави Грасии ждут больше передач и техники. У них не поборолся где-то - закроет глаза. А не поборолся у Юрия Павловича - прилетит. Разницы между ними особо нет, два самых лучших тренера в России.

Долгожданный выпуск #LokoLeaks и его герой Рифат Жемалетдинов уже на YouTube-канале «ЛокоТВ 2.0» ✌🏼

Почему Рифат ушёл в «Рубин», что ему не нравится в Баринове и почему не любит общаться с прессой 🤔



Смотрим: https://t.co/WBi2zjawZy pic.twitter.com/rytsqo3zKS — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 25, 2019

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