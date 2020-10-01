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«Не плачь». «Ростов» показал прощальное видео о Шомуродове

13:55
Элдор Шомуродов. Фото ФК «Ростов»
Элдор Шомуродов. Фото ФК «Ростов»
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Пресс-служба «Ростова» опубликовала прощальное видео с участием нападающего команды Элдора Шомуродова. Ранее клуб объявил о переходе 25-летнего узбека в «Дженоа».

В видео показывается, как футболист прощается с командой. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пожал форварду руку, обнял и сказал: «Не плачь».

Шомуродов также обратился к фанатам «Ростова»:

«Дорогие болельщики «Ростова». Хочу выразить вам слова благодарности. Я был счастлив в «Ростове» с 2017 года. Клуб навсегда останется частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов. Никогда не забуду это. Желаю вам самого наилучшего. Очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу, сотрудникам базы, эти люди поверили в меня. Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я навсегда останусь болельщиком «Ростова», — сказал Шомуродов.

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