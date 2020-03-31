Наумов предрек крах ряда клубов из-за кризиса

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, как пандемия коронавируса отразится на футболе. Чемпионат России прерван до 10 апреля.

— Конечно, футбол пострадает, и пострадает очень серьезно, — цитирует Наумова «Спорт уик-энд». — Хотя то, что мы прервали чемпионат, наши клубы не особо не почувствуют. Европейским — значительно труднее. Они же формируют большую часть бюджета за счет зрителей на трибунах и прав на телетрансляции. Дорогие билеты, абонементы. У нас другая ситуация. Сколько, вы думаете, зарабатывают «Локомотив» или ЦСКА от числа зрителей? Может быть, миллион евро или два. Это не критическая сумма, если бюджет клуба в районе 100 миллионов. Ведь и на сборы никуда не нужно ехать. Наши понесут убытки, но небольшие. Поэтому, на мой взгляд, больше они пострадают от того, что финансовый кризис накрыл Россию. К сожалению, мой прогноз неутешительный: появятся новые клубы, которые сойдут с дистанции.

— Кто же?

— У Самары могут быть проблемы, но первый кандидат в РПЛ — «Тамбов». Мы же никогда не думали, что «Амкар» прекратит существование. А ведь на тот момент ситуация была более или менее стабильная. Словом, все трудности — впереди.