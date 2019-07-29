Натхо покинул "Олимпиакос" и хочет вернуться в Россию

Бывший игрок "Рубина" и ЦСКА Бибрас Натхо договорился с "Олимпиакосом" о расторжении контракта.

– Я обратился к руководству клуба с просьбой завершить отношения, за год до даты формального завершения контракта – и нам удалось достигнуть договоренности, практически без каких-либо сложностей, – сказал футболист. – Теперь я являюсь свободным агентом.

– Разумеется, я не в праве вдаваться в подробности контрактных переговоров. Скажу лишь, что обсуждаются предложения из России, Турции и Сербии. Однако, при прочих равных, я буду рад вернуться в Россию, с которой у меня связаны наилучшие и совсем недавние воспоминания, – добавил игрок.

В составе "Рубина" 31-летний футболист провел 147 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 36 передач. За ЦСКА – 28 голов и 24 передачи в 142 встречах. (Эли Швидлер)