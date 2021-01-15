Нападающий Себаи присоединился на сборах к «Химкам»

К «Химкам» на сборах в Турции присоединился новый нападающий красно-черных Сенин Себаи, который ранее подписал контракт с клубом, сообщает сайт команды

Ивуарийский форвард выступал за молдавский «Саксан», румынскую «Астру» и белорусский «Слуцк», после чего перешёл в «Балтику», где выступал под руководством Игоря Черевченко и стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона-2017/18 . Позже футболист перешёл в «Тамбов» и помог команде выйти в Тинькофф РПЛ. Последним клубом Сенина Себаи до перехода в «Химки» был «Тобол» из Казахстана.

«Хорошо, что успел на вечернюю тренировку и увидел команду. Меня тепло приняли: и футболисты, и тренерский штаб, который хорошо меня знает. Было важно, что в «Химки» приглашал именно главный тренер, который знаком с моими возможностями. Несколько лет назад мы провели хороший сезон в «Балтике». И когда узнал, что Игорь Геннадьевич хочет видеть меня в команде, согласился не раздумывая. Российская премьер-лига — сильный чемпионат, я хочу попробовать там свои силы и помочь команде побеждать. Также в «Химках» играет мой соотечественник Мохамед Конате. Адаптация пройдет спокойнее, потому что мы можем разговаривать на французском.

Мне нравится стиль «Химок». Команда много атакует при организованной обороне. Эту систему я уже знаю, так как уже работал с Игорем Геннадьевичем», — заявил футболист.