Форвард «Ростова» Мохеби: «Если ты нарушаешь правила, то платишь штраф, а потом тебя нет в заявке»

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби рассказал о дисциплине в клубе.

«Каждый в «Ростове» должен соблюдать режим. Если ты нарушаешь правила, то платишь штраф, а потом тебя нет в заявке», — приводит слова Мохеби Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Мохеби провел 26 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 21 матче.