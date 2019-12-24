Нападающий «Локомотива» прошел просмотр в «Сампдории»

Нападающий «молодежки» «Локомотива» Никита Фрасинюк прошел просмотр в «Сампдории».

Как стало известно «СЭ», 18-летний игрок провел недельный тренировочный цикл с молодежной командой итальянского клуба. В «Сампдории» считают, что форвард хорошо себя проявил, отличившись в товарищеском матче, поэтому в январе он может быть снова вызван на сбор.

Никита Фрасинюк — воспитанник «Локомотива», который в 18 лет поехал на просмотр в «Сампдорию». Там парнем довольны, в январе должны пригласить снова pic.twitter.com/JLjb0l41lU — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) December 24, 2019

Фрасинюк — воспитанник академии «Локомотива», однако в этом сезон он не получал достаточного игрового времени в составе молодежной команды. (Дмитрий Зимин)