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Нападающий «Локомотива» прошел просмотр в «Сампдории»

16:45
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Нападающий «молодежки» «Локомотива» Никита Фрасинюк прошел просмотр в «Сампдории».

Как стало известно «СЭ», 18-летний игрок провел недельный тренировочный цикл с молодежной командой итальянского клуба. В «Сампдории» считают, что форвард хорошо себя проявил, отличившись в товарищеском матче, поэтому в январе он может быть снова вызван на сбор.

Фрасинюк — воспитанник академии «Локомотива», однако в этом сезон он не получал достаточного игрового времени в составе молодежной команды. (Дмитрий Зимин)

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