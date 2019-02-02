Надсон: "Когда играли в Томске при -17, я думал, что умру"

Бывший защитник "Крыльев Советов" Надсон рассказал о том, как непросто ему было переностить российские морозы.

Из-за сильного мороза был отменен матч самарской команды с "Оренбургом".

- Слава богу, что эту игру отменили. Было очень холодно. Казалось, что уши сейчас отппадут, - цитирует бразильца esportes.yahoo.com. - Помню, как мы играли в Томске против "Томи". В начале матча температура была -15, а потом - 17ю. Я думал, что умру. Я просто хотел, чтобы матч закончился.

34-летний бразилец выступал за "Крылья" с 2013 года. Он покинул команду по окончании 2018 года как свободный агент.

Все о турнире российской преьмер-лиги - здесь