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Надежда Сарсания: «Никаких жалоб от отца — «умираю, не могу» — не слышали никогда»

05:05
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Дочь Константина Сарсании Надежда вернулась из Латинской Америки и собирается пойти по стопам отца.

Константин Сарсания с&nbsp;дочерью Надеждой примерно за год до смерти.«Приснился отец и направил меня». Дочь Константина Сарсании заходит в агентский бизнес

?— Для вас развод родителей трагедией не стал?

— Нет. Я ж совсем маленькая была.

— А для мамы — удар?

— Не знаю! Мама с папой сохранили хорошие отношения — ей звонил даже чаще, чем мне. Они очень дружили, постоянно общались. Меньше чем за месяц до смерти у папы было ностальгическое настроение — разговаривали с мамой подолгу, вспоминали Францию, юность... Жаловался, что болит нога, — и мама тогда сказала: «Надо сходить провериться на тромбы. Твоя же мама от этого умерла!» А он отвечал: «Да-да, я проверяюсь, у меня все нормально...» В последний раз мама ему напомнила про тромбы прямо накануне кончины.

— Настолько болело?

— Да, снова говорил: «Нога болит». Но как обычно, между делом. Никаких жалоб — «умираю, не могу» — не слышали никогда. К врачу так и не собрался. (Юрий Голышак)

Полностью интервью Надежды Сарсании

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