«Надеюсь, однажды моя мечта исполнится». Ломбертс хочет стать главным тренером «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что мечтает стать главным тренером команды из Санкт-Петербурга.

— Стать тренером «Зенита»? Надеюсь, однажды моя мечта исполнится, — цитирует Ломбертса Voetbal Nieuws со ссылкой на La Capitale. — Я просил нынешнего главного тренера Сергея Семака позволить мне пройти стажировку и понаблюдать за его работой недельку. Он сразу согласился. Но из-за ситуации с коронавирусом это мероприятие пришлось отложить.

Напомним, что защитник выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Он провел в составе сине-бело-голубых 288 матчей и забил 11 голов.

Вместе с петербургской командой Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

В настоящий момент 35-летний Ломбертс выступает за вторую команду «Остенде» и пока не объявлял об официальном завершении карьеры.