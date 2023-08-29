Нападающий «Оренбурга» Мансилья объяснил желание получить гражданство России

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, почему хочет получить российское гражданство.

«Думаю, что причины получения гражданства те же, что и у Веры, — цитирует Мансилью ТАСС. — Я смотрел его интервью, слышал его объяснения, согласен с ними. Есть желание попасть в сборную России. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими».

24 июля спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что аргентинские футболисты команды Лукас Вера и Мансилья хотят получить гражданство РФ.

Мансилья в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 4 матчах, в которых отдал 1 голевую передачу. У Вера один гол и 2 передачи в 5 играх.