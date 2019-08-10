Начальник УФСИН: "Кокорин и Мамаев в колонии – упаковщики костюмов "Каспер"

Начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев рассказал о том, чем занимаются Павел Мамаев и Александр Кокорин в колонии №4.

– Идея пришла одновременно нам и Щеглову, который курирует команду Белгорода, – сказал Видашев журналистам. – Конечно, я болел за команду ИК №4. Кокорин и Мамаев не допускали нарушений. За то время, что они находятся у нас, мы можем о них сказать только положительное. Они активно принимают участие в общественной жизни, они работают. Они – упаковщики на швейном участке, упаковывают одноразовые костюмы "Каспер", которые шьют в колонии.

– Кроме того, они тренеры?

– "Тренер" ставки у нас нет. Да, они занимаются, это – общественная нагрузка. Спортом разрешено заниматься всем. Мы же это поле не за месяц построили. Осужденные активно занимаются спортом. (Александр Рогулев)