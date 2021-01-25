Набабкин и Кучаев приступили к тренировкам в общей группе ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, а также полузащитник команды Константин Кучаев приступили к тренировкам в общей группе, информирует пресс-служба клуба.

«Большое событие сегодняшней тренировки! Наба и Кучай работали в общей группе. Но пока частично: провели разминочную часть и поработали с мячом. В игровых упражнениях пока не участвуют, заменяя их бегами», — говорится в сообщении.

34-летний Набабкин получил разрыв крестообразной связки колена в августе, а в сентябре перенес операцию. До этого он провел 3 игры в чемпионате России.

22-летний Кучаев перенс оперцию в декабре. У футболиста было повреждение мениска левого коленного сустава.

В текущем сезоне Кучаев провел 19 матчей за ЦСКА, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.