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Набабкин будет работать по индивидуальной программе

15:43
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил повреждение в первом тайме матча 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:0). Сегодня футболист прошел медицинское обследование, сообщает официальный сайт ЦСКА.

У Кирилла Набабкина выявлено повреждение мягких тканей левой голени. В ближайшее время он будет работать по индивидуальной программе, о сроках возвращения в общую группу станет известно позже.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kirill-nababkin-proshel-obsledovanie/

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