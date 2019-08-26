Набабкин будет работать по индивидуальной программе

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил повреждение в первом тайме матча 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:0). Сегодня футболист прошел медицинское обследование, сообщает официальный сайт ЦСКА.

У Кирилла Набабкина выявлено повреждение мягких тканей левой голени. В ближайшее время он будет работать по индивидуальной программе, о сроках возвращения в общую группу станет известно позже.