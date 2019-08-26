Набабкин будет работать по индивидуальной программе
15:43
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил повреждение в первом тайме матча 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:0). Сегодня футболист прошел медицинское обследование, сообщает официальный сайт ЦСКА.
У Кирилла Набабкина выявлено повреждение мягких тканей левой голени. В ближайшее время он будет работать по индивидуальной программе, о сроках возвращения в общую группу станет известно позже.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kirill-nababkin-proshel-obsledovanie/
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