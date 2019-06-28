На сборе тульского "Арсенала" работают 23 игрока

23 игрока работают на сборе тульского "Арсенала" в Кессене, сообщает официальный сайт "канониров". Команда готовится к возобновлению сезона.

В распоряжении тренерского штаба "Арсенал" 21 футболист.

Вратари: Артур Нигматуллин, Михаил Левашов, Егор Шамов, Александр Миронов.

Защитники: Кирилл Комбаров, Максим Беляев, Анри Хагуш, Максим Володько, Александр Денисов, Гиа Григалава, Бакари Коне, Виктор Альварес.

Полузащитники: Сергей Ткачев, Георги Костадинов, Игорь Горбатенко, Ярослав Ивакин, Эванс Кангва, Даниил Лесовой, Даниил Хлусевич.

Нападающие: Евгений Луценко, Гурам Аджоев.

Еще два игрока находятся на просмотре. В Австрии команда пробудет с 27 июня по 7 июля и проведет три товарищеских матча - с австрийским "Ваккером" (29 июня), чешским "Пршибрамом" (2 июля) и "Зальцбургом" 6 июля.

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