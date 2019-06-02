На матче "Крылья Советов" - "Нижний Новгород" ожидается 25 тысяч болельщиков

На "Самара Арене" состоялось совещание, посвященное ответному стыковому матчу за место в премьер-лиге между "Крыльями Советов" и "Нижним Новгородом", сообщает официальный сайт самарцев. На игре ожидается порядка 25 тысяч болельщиков, около 100 из которых поддержат гостей.

На игре, как и в первом матче, будет действовать система ВАР.

"Крылья" выйдут на поле в форме третьего выбора (серые футболки, черные шорты), уфимцы сыграют в белом.

"Крылья" выиграли первую встречу со счетом 3:1. Ответный матч состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Нижний Новгород"