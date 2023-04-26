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Музыкант Немоляев: «Российский футбол — это, к сожалению, местечковая история»

Алина Савинова
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Музыкант Кирилл Немоляев рассказал, как относится к современному российскому футболу.

«Российский футбол — это, к сожалению, местечковая история. Еще накладывает отпечаток, что люди получают огромные деньги, иногда даже не выходя на поле. У меня к этому виду спорта интереса нет, хотя футбол — изумительная игра. Когда «Динамо» Тбилиси играло в 80-е годы, я знал всех игроков. Помню мы поехали в 2003 году снимать клип в Тбилиси, а я мечтал пообщаться с Григорием Цаавой, чтобы нас кто-то познакомил. Это прекрасный грузинский полузащитник атакующего плана. Но нас так и не познакомили. От российского же футбола всегда было нехорошее ощущение, хотя успехи были, несколько матчей под руководством Гуса Хиддинка провели ярко. Но в целом мне кажется, что в этом виде спорта то ли традиций нет, то ли мотивации», — цитирует Немоляева Metaratings.ru.

Гус Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы-2008.

Источник: https://metaratings.ru/news/muzykant-nemolyaev-rossiiskii-futbol-mestechkovaya-istoriya-ot-nego-vsegda-bylo-nekhoroshee-oshushenie-246318/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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 14 1 2
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Торпедо М

 9 1 5
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Локомотив

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