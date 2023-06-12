Мусаев рассказал о характере бывшего игрока «Краснодара» Уткина

Бывший главный тренер «Краснодара» и молодежной команды быков Мурад Мусаев рассказал о характере бывшего игрока клуба Даниила Уткина, который сейчас играет в «Ростове».

«Ребята в молодежке «Краснодара» были уличными, выросли на улице. Тот же Игнатьев — из Ачинска, неблагополучного города. Уткин, например, мог приехать из Аксая с ссадинами. Сам не расскажет, вытаскиваю из него: «Вижу, подрался, что случилось?» — «Да шел по улице с девочкой, начали приставать, стали драться». Уткин, Куражов, Манько — у них в коттеджах были перчатки, стояли на лапах, занимались для себя. Могли постоять за себя и в жизни, и на поле», — приводит слова Мусаева Sport24.

Сейчас Мурад Мусаев тренирует бакинский «Сабах»: под его руководством команда заняла 2-е место в таблице чемпионата Азербайджана.