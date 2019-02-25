Мусаев поблагодарил болельщиков за поддержку

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев обратился к болельщикам после ответного четвертьфинального матча Кубка России с "Ростовом" (0:1). Он отметил, что вы многом благодаря фанатам "быки" прошли "Байер" в Лиге Европы.

– Уважаемые болельщики! Хочу от всей команды выразить вам огромную благодарность за ту поддержку, которую мы получаем от вас! Во многом благодаря вам мы прошли в Лиге Европы "Байер"! А вчера в Ростове-на-Дону был побит рекорд выездной посещаемости, и вы были на высоте! В каждом матче мы стараемся радовать вас красивой игрой и максимальной самоотдачей, всегда играя с душой! Наш путь (атакующий футбол) самый сложный, и вы своей поддержкой придаете нам силы для новых побед! Увидимся на ближайших матчах. Вы – лучшие, – приводит пресс-служба клуба слова Мусаева.

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