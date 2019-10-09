Мусаев объяснил, почему Скопинцев стал меньше играть

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» объяснил отсутствие игрового времени у Дмитрия Скопинцева сменой схемы. 22-летний россиянин в этом сезоне сырал всего в 5 матчах в этом сезоне.

— Почему увяз в запасе Скопинцев?

— Он привык к схеме в пять защитников. Когда их четыре, линейному гораздо сложнее. Если у Стоцкого адаптация к новой системе заняла меньше времени, то у Скопинцева процесс немножко затянулся. Но мы возлагаем на него большие надежды, у Димы есть все, чтобы стать классным левым защитником. Жаль, травмы никак не оставят в покое. Летом выбыл надолго из-за проблем с мениском, перенес операцию. А в матче со «Спартаком» после фола Джикии повредил ключицу. Восстановление займет месяца на полтора. (Александр Кружков)

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