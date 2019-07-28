Мурило: "Засудить могут и без ВАР. Но не хотел бы, чтобы его использовали на матчах "Локо"

Защитник "Локомотива" Мурило после поражения в матче 3-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:1) рассказал, что думает о ВАР и пенальти в ворота его команды.

– Я считаю, что пенальти ворота "Локо" не было. В том моменте я пытался так поставить ногу, чтобы заблокировать удар соперника. В итоге он ударил по моей ноге и упал. Но такое случается. Будет уроком, чтобы подобное не повторять в следующем матче.

– Что думаете об использовании ВАР?

– Думаю, с ВАР теряется динамика игры. Но все равно его нужно использовать. Если честно, нельзя сказать, что нас засудили, но если захотят, то это можно сделать и с ВАР, и без него. Думаю, ВАР одновременно помогает и мешает.

– Не считаете, что не совсем справедливо использовать ВАР только на одном матче тура?

– Смотрите, в первый раз судья не назначил пенальти. Но нашел другой момент, чтобы его назначить позже. Хотя это не пенальти.

– Получается, не все команды равны, раз где-то ВАР используют, а где-то – нет.

– Не знаю, мне сложно сказать.

– Вы бы хотели, чтобы и на следующем матче "Локо" был ВАР?

– Нет, не хочу. (Юлия Яковлева)