Мурило: «С Николичем мне комфортнее, чем с Семиным»

Защитник «Локомотива» Мурило сравнил главного тренера команды Марко Николича с бывшим тренером Юрием Семиным.

«Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне, - приводит Sport24 слова Мурило. - А Николич вернул на более привычную позицию — в центр обороны. Все-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее.

Седьмое место «Локомотива»? Думаю, слишком рано делать выводы. Пришли новые игроки — им нужно адаптироваться, сыграться, привыкнуть к схеме. За один день такие вещи не решаются. Плюс, не очень правильно сравнивать результаты.

Да, у нас есть второе место в прошлом сезоне, но новый чемпионат только-только начался. Еще все впереди. Чтобы оценивать сезон, нужно пройти его до конца».

23-летний бразилец перешел в «Локо» 18 июня 2019 года. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России.