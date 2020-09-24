Мурило: «С Николичем мне комфортнее, чем с Семиным»
Защитник «Локомотива» Мурило сравнил главного тренера команды Марко Николича с бывшим тренером Юрием Семиным.
«Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне, - приводит Sport24 слова Мурило. - А Николич вернул на более привычную позицию — в центр обороны. Все-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее.
Седьмое место «Локомотива»? Думаю, слишком рано делать выводы. Пришли новые игроки — им нужно адаптироваться, сыграться, привыкнуть к схеме. За один день такие вещи не решаются. Плюс, не очень правильно сравнивать результаты.
Да, у нас есть второе место в прошлом сезоне, но новый чемпионат только-только начался. Еще все впереди. Чтобы оценивать сезон, нужно пройти его до конца».
23-летний бразилец перешел в «Локо» 18 июня 2019 года. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-09-24-intervyu-zashchitnika-lokomotiva-murilo-nastolnyy-tennis-s-neymarom-gvardiola-i-zidan-detstvo-v-brazilii-lokomotiv-v-lige-chempionov