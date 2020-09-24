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Мурило: «Меня не беспокоило, что Семин не знал обо мне»

19:55
Мурило. Фото ФК «Локомотив».
Мурило. Фото ФК «Локомотив».
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Защитник «Локомотива» Мурило рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным.

— Когда ты только приехал, все обалдели: «Локо» объявил о трансфере, а Юрий Семин сказал, что не знает, кто такой Мурило. Ты сильно переживал?

— Я помню ту ситуацию. Она меня абсолютно не беспокоила. Наоборот, я считал так: даже хорошо, что он меня не знает. Значит, буду играть так, чтобы узнал. Никаких проблем! Тренер сразу начал выпускать меня на поле и, если не ошибаюсь, за первый сезон я провел под 70 процентов матчей клуба. В дальнейшем наши отношения с Семиным только улучшались, — цитирует Мурило Sport24.

23-летний бразилец перешел в «Локо» 18 июня 2019 года. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-09-24-intervyu-zashchitnika-lokomotiva-murilo-nastolnyy-tennis-s-neymarom-gvardiola-i-zidan-detstvo-v-brazilii-lokomotiv-v-lige-chempionov

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