Мурад Мусаев: «Знаю, что из желающих занять мое место очередь стоит до Москвы»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал приезд бывшего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо на матч 11-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:0).

?41-летний Гаттузо присутствовал на трибунах стадиона «Краснодар» во время матча с «Арсеналом». 28 сентября итальянец посетил игру 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0).

«Я знаю, что из желающих занять мое место очередь стоит до Москвы, — сказал Мусаев в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». - Думаю, Гаттузо не в первых рядах. Мне Галицкий позвонил за три дня и сказал: «будет в ложе сидеть Гаттузо и все начнут писать про него — не обращай внимание».

«На кого я равняюсь? Нет такого. Кто лучший тренер? Кто добился больше всего трофеев? Или кто добился успеха с разными командами? Или это люди вроде Алекса Фергюсона, работающие в клубе по 20 лет? А можно сказать, что тот, кто произвел революцию в футболе как Сакки, Михелс или Гвардьола и так далее. Мы не найдем ответа на этот вопрос».

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