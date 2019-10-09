Мурад Мусаев: «Уткин докажет, что сильнее Олссона или Вилены, будем только рады»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» объяснил, почему Даниил Уткин чаще выходит на замену, чем начинает игры в стартовом составе.

— В прошлом сезоне вы использовали Шапи в роли джокера, а теперь все чаще выпускаете в основе.

— С молодежью работать нужно аккуратно. Когда Шапи забивал, выходя на замену, на него тут же повесили клеймо. Дескать, с первых минут играть не может, функционально слабоват. Это не так. Просто всему свое время. Сейчас Шапи доказал, что сильнее конкурентов, вот и выходит в «старте». Забивает, отдает, хотя стабильности пока не хватает. С Уткиным похожая история.

— Разве?

— Иногда он начинает в «старте» и может забить — как тому же «Олимпиакосу». Или ЦСКА в прошлом сезоне. Но во второй половине матча, когда соперник подустал и появляются свободные зоны, Даня наиболее эффективен. Мне кажется, сегодня для парня это оптимальный вариант. Ну а дальше зависит от него. Докажет, что сильнее Олссона или Вилены, будем только рады. Скажем: «Даня, вперед! Пришел твой час». Но искусственно вводить в состав никого из воспитанников академии не собираемся. У нас принцип — играют сильнейшие. Опытные футболисты это видят, оттого к молодым относятся уважительно, всячески помогают. (Александр Кружков)

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