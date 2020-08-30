Мурад Мусаев: «Сулейманова называли новым Месси, я ему доверяю»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей против «Ростова» (1:1) в матче 6 тура премьер-лиги заявил, что доволен содержанием игры. Также он подчеркнул, что доверяет Магомеду-Шапи Сулейманову, несмотря на трудности в игре.

— Считаю, получился яркий матч, — отметил Мусаев. — Игра складывалась на скоростях. Нужно стремиться к такому открытому агрессивному футболу. Соперник в первом тайме много прессинговал, создал несколько опасных моментов, но у нас тоже были свои шансы. Мы хорошо контролировали, заставляли соперника много работать без мяча. Во тором тайме наше преимущество увеличилось. Выпустили атакующих футболистов, которые усилили игру. Но , к сожалению, пропустили со стандарта. Огорчены результатом, но довольны содержанием и отношением футболистов.

— Понимали, что будет достаточно энергозатратная игра, где «Ростов» будет как прессинговать, так и играть длинными мячами, которые нужно подбирать. Вилена сделал то, что нужно было: он с Олссоном дает мобильность. Газинский — чистый опорник. По ходу игры, когда появляются открытые зоны, выходят Уткин и Кабелла. Я считаю, это был правильный выбор.

— Планируется ли кадровое усиление обороны?

— Больших кадровых усилений не планируется. Мы не исключаем, что возьмем игрока с правильным паспортом. Но пока нет ничего, приобретений, возможно, и не будет.

— Оцените прошедшую часть чемпионата. И как «Краснодар» проведет паузу на игры сборных?

— Мы недовольны количеством набранных очков. Три первых матча — отличное качество игры, с «Ростовом» — тоже. Мы недовольны первым таймом с «Уралом». Все остальное по содержанию было достаточно хорошо. Мы сделали шаг вперед. Содержание — одно, но нужен результат. Считаю, если будем работать дальше так же, очки будут. Плюс потихоньку выходят травмированные футболисты. В этом тоже наш резерв.

— Сулейманов традиционно ничего не показал, выйдя на замену. Почему вы ему постоянно доверяете?

— Потому что я давно его знаю, доверяю ему. Когда у него были яркие голы, хорошие матчи, все его хвалили, что это новый Месси. Сейчас, когда трудности, начинаются вопросы. Он много сделал для клуба, он — квалифицированный футболист. Такие моменты бывают, поэтому мы его поддерживаем, чтобы он вышел на прежний уровень. Он старается на тренировках, все делает для этого. (Екатерина Потапова)