Мурад Мусаев: "Пробуем разные сочетания на поле"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в преддверии матча Кубка Париматч Премьер с "Ростовом" рассказал о готовности команды. По его словам, план тренировок выполняется сполна.

– Мы в полном объеме выполняем план. Довольны всем. Все хорошо, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Мусаева. – Пробуем разные сочетания. Хотим вот попробовать Фьолусона на позиции опорника. Посмотрим, как он справится. Не все бывает гладко с новичками. Нужно время. Есть движение вперед, смотрим видео, разбираем тренировки, так что будем прогрессировать.

В игре с ЦСКА были верховые единоборства. Это нормально, это не грубость. Грубость – когда прыгают сзади или подкатываются с высокой ногой. В игре с ЦСКА грубости мы не увидели. Если будет такая же заряженность сегодня, это хорошо.