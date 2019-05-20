Мурад Мусаев - о ситуации с Игнатьевым: "Не нужно молодых игроков сразу забрасывать деньгами"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с нападающим Иваном Игнатьевым. 20-летний форвард переводился в дубль из-за конфликта по поводу нового контракта. В нынешнем сезоне на его счету 36 матчей и 10 голов во всех турнирах.

- Почему мы против того, чтобы у наших молодых футболистов были агенты? У них долгосрочные контракты, - сказал Мусаев в эфире передачи "8-16". - Им не нужен человек, который запудрит им мозги, запросит сразу много денег. Мы молодым игрокам не один, не два и не три раза поднимали зарплату. Мы знаем, как им сделать лучше, не нужно сразу их забрасывать деньгами.

Если взять Комличенко - он в основу не проходил - там хорошо играл Смолов, основу перерос. Мы сами нашли ему агента, сейчас он хорошо проявляет себя в Европе.

- На Игнатьева эта история повлияла?

- Конечно. Это два разных Игнатьева: который был в играх с "Байером" и который сейчас.

- Какой лучше?

- Прошлый, конечно.

- Прежний может вернуться?

- Да, ему 20 лет, все зависит от него.

- А агент у него все еще есть?

- Это нужно спросить у него.