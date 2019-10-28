Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему полузащитник Павел Мамаев покинул команду. 31-летний футболист сейчас является игроком «Ростова».

17 сентября Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и брат нападающего Кирилл вышли из исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области. Игроки освободились по УДО после заключения за хулиганство и нанесение побоев.

20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым по взаимному согласию сторон.

— Галицкий хорошо относился к Мамаеву и он его очень любил. Но убрал из клуба, потому что он плохой пример для ребят.

— С Пашей это не первый случай, — сказал Мусаев в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». — Я тоже к нему относился с большим уважением, мы много разговаривали. Он был уличный пацан: что думает, то и говорит. Когда меня только назначили, он одним из первых подошел и сказал, что на него могу рассчитывать.

Он проводил удачный сезон. Когда Мамаев вышел, то сказал, что у него нет обид на «Краснодар». И это правильно. Расстроен тем, что произошло, но надо двигаться дальше".

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