Мурад Мусаев: «Наш гол вытекал из того, что было на поле»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей против ЦСКА (1:1) в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что забитый гол стал логичным исходом действий его команды, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Хорошо начали первый тайм, был отличный момент у Берга, — отметил Мусаев. — В середине тайма стали играть медленно, стало меньше движения в средней части поля, и инициатива перешла к сопернику. Он забил мяч, который частично подарили мы сами. Порадовало, что во втором тайме мы проявили характер, было хорошее движение. Хорошо вышел Вилена. Взяли мяч под контроль, оказывали давление, проводили атаки. Гол вытекал из того, что было на поле. В конце мы начали спешить, сделали несколько обрезов, подсели в середине и позволили сопернику создать несколько моментов у наших ворот. Нужно было так же спокойно играть, контролировать, забить второй мяч. Мы пытались, но надо было еще четче действовать. Игра в четыре защитника у ЦСКА? Скажу, да, было неожиданно, потому что они долгое время играли в пять защитников. Но мы играли против многих команд, которые выставляют четырех защитников, это не было проблемой. Проблема первого тайма — это наша активность и быстрота работы с мячом.

— Почему вы заменили Газинского после первого тайма? Это связано с его физическим состоянием или вы были недовольны его действиями?

— Можно сказать, одно вытекает из другого. Он пожаловался на свое физическое состояние, и мы видели, что на поле с его стороны было недостаточно движения. Это был не тот Газинский, которого мы знаем. Потому вышел Вилена.

— В атаке не хвате Ари и Кабеллы. Когда они вернутся?

— Ари — после паузы на сборные, возможно, будет в заявке. Сейчас идет финальный этап его перехода на групповые тренировки с индивидуальных. Пока не могу сказать, что он — полноценная боевая единица, но после паузы на игры сборных он будет в обойме. У Реми есть небольшие шансы, что он будет в заявке на «Ростов». Но пока мы исходим от его ощущений, но они еще не очень хорошие.

— Пара Кайю — Сорокин провела вместе 5 матчей, «Краснодар» пропустил 1 гол. В паре с Мартыновичем Егор визуально ошибается чаще. Сорокину удобнее играть с Кайо? Или это стечение обстоятельств?

— Это стечение обстоятельств. Каждая игра — новая история. Егор — левоногий футболист, ему должно быть комфортно играть с любым футболистом. Кайю и Мартынович — правоногие.

— Как вы перевернули игру в перерыве? На какие зоны сказали давить?

— Вилена добавил мобильность в середине. Мацукатов был спокоен на мяче. Мы стали гораздо быстрее. При потере неплохо сразу накрывали соперника. ЦСКА не дал на много шансов, но я рад, что мы смогли забить в таком сложном матче.