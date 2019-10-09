Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» отметил, что новый лимит на легионеров — дополнительная мотивация для иностранцев.

— С сезона-2020/21 лимит в РПЛ будет «8 легионеров+17 россиян» в заявке на чемпионат. У вас сейчас 12 иностранцев. У Берга и Мануэла Фернандеша контракты до июня. Что делать с остальными?

— Начнем с того, что и Берг, и Мануэл Фернандеш могут остаться на следующий сезон. Все зависит от их игры. Я им честно сказал: «Да, у вас договор до конца чемпионата, но посмотрите на Ари. Летом он подписал двухлетний контракт, хотя старше вас на год. Так что все в ваших руках. В паспорт мы не заглядываем. Будете в порядке, приносить пользу команде — продолжим работу».

— Все равно кого-то придется убирать.

— Что ж, для легионеров новый лимит — дополнительная мотивация. Если хотят остаться в команде, пусть доказывают, что достойны места в восьмерке. Впрочем, времени впереди еще много, не стоит забегать вперед. Сейчас самое главное — добиться в сезоне максимального результата. С заявкой будем разбираться ближе к лету. (Александр Кружков)

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