Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал, что клуб получил отказ на обращение в CAS по поводу индивидуального обучения на лицензию PRO.

— «Краснодар» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы вам разрешили индивидуальное обучение на лицензию PRO. Чем дело кончилось?

— Получили отказ. Более того, CAS дал рекомендации следить за мной в России построже. Чтобы лишний раз на бровку не выходил. Кстати, вы в курсе, с чего начались запреты со стороны УЕФА, штрафы на клуб и на меня лично?

— С чего же?

— В 2018-м первое время на пресс-конференции вместо меня ходил Олег Фоменко. В какой-то момент представители Лиги Европы сказали: «Нам интересно мнение главного тренера. Может Мусаев посещать пресс-конференции?» Я уточнил — проблем не будет? Меня заверили: «Все в порядке». Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью. Все это — не моя инициатива. Но меня же потом и наказали! Где логика? (Александр Кружков)

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