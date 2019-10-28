Мурад Мусаев: «Боруссия» следит за Сулеймановым, но клуб не готов его продавать»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал информацию об интересе со стороны дортмундской "Боруссии" к нападающему Магомеду-Шапи Сулейманову​.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Краснодар" отказался от продажи 19-летнего Сулейманова в летнее трансферное окно. "Боруссия" предлагала за форварда более 20 миллионов евро.

«Мы были в Швейцарии и где-то случайно увиделись с представителями «Боруссии», – сказал Мусаев в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». - Они сказали, что клуб следит за Шапи и может ли мы его продать. Но мы не готовы».

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