Мурад Мусаев: «Болельщики должны понимать, с какими трудностями мы столкнулись»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» отметил, что на результаты команды в нынешнем сезоне серьезное влияние оказали кадровые потери.

— Болельщики должны понимать, с какими трудностями мы столкнулись. Еще в конце весны, зная, что клуб покидают Перейра и Каборе, ключевые фигуры в середине поля, начали готовить им замену. Планировали купить Вилену и Кабелла, а на позицию опорного хавбека перевести Газинского. Плюс оставались Олссон и Уткин. Впереди — Классон, Вандерсон, Шапи и Ари, к которым добавлялся Намли. При наличии такого мощного кулака казалось, что перестройка пройдет безболезненно, в креативности мы точно не потеряем. Наоборот, станем более мобильными.

— А дальше сломались Газинский с Классоном.

— Следом порвал «кресты» Кабелла. Надолго выпадали из-за травм Мартынович, Ари, теперь еще и Вандерсона нет... Мы видим, насколько важен для «Барселоны» Месси, а для «Реала» — Криштиану Роналду. Так вот, для нас каждый из перечисленных футболистов равносилен Месси и Криштиану Роналду!

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