«Можете не выходить на второй тайм». Что арбитр Иванов сказал Слуцкому

Стало известно, что арбитр Сергей Иванов сказал главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, который был удален в перерыве матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива».

В первом тайме специалист выражал недовольство судейством. Слуцкий начал разговор сразу после окончания первого тайма, обратившись к судье по его пути под трибуну — и пошел за ним.

Слуцкий и Иванов при этом продолжили разговор перед началом второго тайма. Выслушав Слуцкого с красной карточкой в руках, судья показал ее тренеру.

— Можете не выходить на второй тайм, — цитирует рефери корреспондент «БИЗНЕС Online».