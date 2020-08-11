«Можете не выходить на второй тайм». Что арбитр Иванов сказал Слуцкому
21:29
Стало известно, что арбитр Сергей Иванов сказал главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, который был удален в перерыве матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива».
В первом тайме специалист выражал недовольство судейством. Слуцкий начал разговор сразу после окончания первого тайма, обратившись к судье по его пути под трибуну — и пошел за ним.
Слуцкий и Иванов при этом продолжили разговор перед началом второго тайма. Выслушав Слуцкого с красной карточкой в руках, судья показал ее тренеру.
— Можете не выходить на второй тайм, — цитирует рефери корреспондент «БИЗНЕС Online».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...