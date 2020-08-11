РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Можете не выходить на второй тайм». Что арбитр Иванов сказал Слуцкому

21:29
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стало известно, что арбитр Сергей Иванов сказал главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, который был удален в перерыве матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива».

В первом тайме специалист выражал недовольство судейством. Слуцкий начал разговор сразу после окончания первого тайма, обратившись к судье по его пути под трибуну — и пошел за ним.

Слуцкий и Иванов при этом продолжили разговор перед началом второго тайма. Выслушав Слуцкого с красной карточкой в руках, судья показал ее тренеру.

— Можете не выходить на второй тайм, — цитирует рефери корреспондент «БИЗНЕС Online».

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/257572

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
45
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир