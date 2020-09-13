Капитан «Динамо»? Антон Шунин? рассказал «СЭ», почему его команда может претендовать на титул в российском футболе. По его словам, уже в этом сезоне клуб может выиграть трофей.

— Каждый спортсмен хочет выиграть, чтобы оставить частичку себя в истории. Мне тоже хочется внести свой вклад в наследие «Динамо», — сказал Шунин. — Конечно, болельщики ждут от нас хорошей игры и побед. Очень хочется, чтобы наша общая мечта сбылась. Для этого нужно ставить задачи, много работать и двигаться вперед. Цель всегда должна быть максимальной — каждый день ты просыпаешься и думаешь, как ее достичь. В один прекрасный момент это произойдет, а, может, даже случится в этом сезоне. (Евгений Белоусов)

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