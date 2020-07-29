«Может, приедет все-таки?» «Спартак» «мечтает» о Фалькао

Новое шуточное сообщение опубликовано в официальном Twitter «Спартака».

Ранее один из пользователей соцсети «расшифровал» один из твитов красно-белых, собрав из букв, которые в нем содержатся, слово «Кокорин», намекая на возможный переход Александра Кокорина.

В ответ пресс-служба клуба таким же образом «расшифровала» другой твит, сформировав из него слово «Фалькао». «Может, все-таки приедет?» — говорится в сообщении с намеком на Радамеля Фалькао.

В 2011 году «Спартак» уступил «Порту» (2:5) в 1/4 финала Лиги Европы, а главный тренер команды Валерий Карпин в разговоре с болельщиками, объясняя причины поражения, сказал, что Фалькао в «Спартак» не приедет.

34-летний Радамель Фалькао на данный момент является игроком «Галатасарая».