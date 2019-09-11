Может ли ЦСКА подписать нападающего до зимы. Ответ Романа Бабаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в планы армейцев не входит покупка игроков до зимнего трансферного окна.

— Зимой покупка нападающего остается приоритетной целью?

— Безусловно. Наши селекционеры уже отсматривают возможные варианты.

— ЦСКА ищет скорее быстрого, шустрого форварда, а не «столба»?

— Не буду глубоко погружаться в эту тему. Но действительно один из ключевых факторов, который мы учитывали при выборе нападающего, — это скорость.

— Свободные агенты еще могут появиться в ЦСКА сейчас?

— Нет.

— То есть клуб закрыл трансферную кампанию?

— Да. Примерно понимаю, на кого из свободных агентов вы намекаете. Это будет исключительно количественное усиление, которое нам сейчас не нужно. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь