Мозес поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление полузащитника Виктора Мозеса с Новым годом.

«Всех с Новым годом! 2020-й был трудным во многих планах, но давайте держаться вместе, оставаться сильными и упорно работать, чтобы в 2021-м было только счастье и здоровье», — сказал Мозес.

30-летний нигериец выступает за «Спартак» на правах аренды из «Челси». В сезоне-2020/21 Мозес провел 9 матчей за красно-белых, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.