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Мозес будет играть за «Спартак» под номером Глушакова и Тила

19:50
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак» Виктор Мозес заявлен за «Спартак» под 8-м номером. Фото РПЛ
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака» Виктор Мозес заявлен за команду под 8-м номером. Данная информация указана на официальном сайте Тинькофф РПЛ.

Ранее под этим номером выступали хавбек Денис Глушаков («Химки») и Гус Тил («Фрайбург»).

Виктор Мозес заявлен за «Спартак» под 8-м номером. Фото РПЛ
Виктор Мозес заявлен за «Спартак» под 8-м номером. Фото РПЛ

В четверг красно-белые объявили об аренде 29-летнего нигерийского футболиста у «Челси» до конца текущего сезона с правом выкупа.

В минувшем сезоне хавбек играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 игр, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач). Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/players/pool/

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