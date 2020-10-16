Мозес будет играть за «Спартак» под номером Глушакова и Тила
Новичок «Спартака» Виктор Мозес заявлен за команду под 8-м номером. Данная информация указана на официальном сайте Тинькофф РПЛ.
Ранее под этим номером выступали хавбек Денис Глушаков («Химки») и Гус Тил («Фрайбург»).
В четверг красно-белые объявили об аренде 29-летнего нигерийского футболиста у «Челси» до конца текущего сезона с правом выкупа.
В минувшем сезоне хавбек играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 игр, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач). Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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