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Сегодня, 14:30

Мостовой уверен, что Абаскаль пользуется популярностью «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я свое мнение об Абаскале не меняю уже полтора года. Я о нем еще тогда сказал и от своих слов не отказываюсь. Моя первая реакция о нем была: «Что это за человек?» О нем никто не знал. В великий клуб нашей страны попал такой ноунейм. Но ничего, работает и получает удовольствие.

Пресса способствует его популярности. Он будет пока на слуху, учитывая, что «Спартак» – самая известная команда России. Ко всем спартаковцам приковано особое внимание. И неважно, хорошо или плохо сейчас в клубе. Но некоторых быстро забывают, а других помнят всегда», – цитирует Мостового Betonmobile.ru.

34-летний испанец возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров красно-белые с 30 очками занимают пятое место в текущем розыгрыше РПЛ. В последнем туре «Спартак» на своем поле разгромил «Крылья Советов» (3:0).

Источник: Betonmobile.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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