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Мостовой рассказал, как 1 апреля поверил, что Моуринью возглавит «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой признался, что первого 1 апреля поверил новости о том, что Жозе Моуринью возглавил «Спартак».

«Честно, подзабыл, что существует такой день, как первое апреля. Самый лучший прикол — Жозе Моуриньо в «Спартаке». Пересылал всем фото, где португалец в майке красно-белых, думал, что реально возглавит клуб. А ребята все говорят: «Так это день дурака. С первым апреля!» А я с нынешними событиями вообще забыл, где первое, а где второе», — цитирует Мостового Sport24.

Последним местом работы 61-летнего Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе этого года. Ранее португалец тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Жозе Моуринью
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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Ростов – Сочи
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ЦСКА – Факел
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