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Мостовой назвал слабое место Угальде

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал форму Манфреда Угадьде.

«Угальде — техничный футболист, он хорошо работает с мячом, умеет вовремя открыться. Голевая засуха в прошлом сезоне — стечение обстоятельств. Сейчас Манфред показывает свой уровень. Это не отменяет того факта, что за него переплатили, но то, что Угальде умеет играть в футбол, было понятно сразу. Его слабое место — игра головой», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Манфред Угальде
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
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