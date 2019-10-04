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Молодежный состав «Тамбова» обыграл «Рубин». Во втором подряд матче «молодежки» забили пять голов

14:05
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Молодежный состав «Тамбова» на выезде в матче 12-го тура обыграл «молодежку» «Рубина» со счетом 3:2 .

В составе тамбовской команды отличились полузащитник Вильдан Ермилов и дважды — нападающий Дмитрий Меренчуков.

Ранее с таким же счетом в турнире молодежных команд «Крылья Советов» обыграли «Сочи», причем также на выезде. После 12 матчей «Тамбов» поднялся на промежуточное третье место молодежного первенства, а «Рубин» опустился на 11-е.

Молодежные команды

12-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 2:3 (1:1)

Судья: Снегирев (Нижний Новгород).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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