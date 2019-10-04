Молодежный состав «Тамбова» обыграл «Рубин». Во втором подряд матче «молодежки» забили пять голов
Молодежный состав «Тамбова» на выезде в матче 12-го тура обыграл «молодежку» «Рубина» со счетом 3:2 .
В составе тамбовской команды отличились полузащитник Вильдан Ермилов и дважды — нападающий Дмитрий Меренчуков.
Ранее с таким же счетом в турнире молодежных команд «Крылья Советов» обыграли «Сочи», причем также на выезде. После 12 матчей «Тамбов» поднялся на промежуточное третье место молодежного первенства, а «Рубин» опустился на 11-е.
Молодежные команды
12-й тур
«Рубин — мол.» (Казань) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 2:3 (1:1)
Судья: Снегирев (Нижний Новгород).
90+` МАТЧ ОКОНЧЕН!— ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 4, 2019
Волевая победа в Казани!
Голы в составе «Тамбова-М» забили Вильдан Ермилов и Дмитрий Меренчуков, оформивший дубль. #РубинМТамбовМ — 2:3 pic.twitter.com/hseLoN4YsI
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/