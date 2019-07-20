Молодежный состав "Краснодара" разгромил сверстников из "Уфы" со счетом 4:0.

Счет в матче на 12 минуте открыл Сергей Петерсон, на 20 минуте преимущество "быков" удвоил Михаил Берснев, на 31 минуте счет стал 3:0 в пользу краснодарской молодежи благодаря голу Игоря Юрченко, а итоговый результат на табло установил 65 минуте встречи Руслан Пидлисняк.

Молодежные команды

2-й тур

"Уфа – "Краснодар – 0:4 (0:3)

Голы: Петерсон, 12 (0:1). Берснев, 20 (0:2). Юрченко, 31 (0:3). Пидлисняк, 65 (0:4).

Судья: Крюков (Саранск).

20 июля. Уфа. Стадион "Нефтяник".