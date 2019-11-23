Молодежные команды «Урала» и «Спартака» сыграли вничью, ЦСКА одолел «Крылья Советов»

В матче 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Урал» и «Спартак» разошлись миром. Матч закончился вничью — 0:0.

Еще в одной встрече ЦСКА на своем поле одолел «Крылья Советов». Хозяева победили со счетом 2:1.

Молодежные команды

17-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:0

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

23 ноября. Екатеринбург. Стадион Футбольный манеж «Урал».

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 2:1 (2:1)

Голы: Тюрин, 9 (0:1). Н'Диай, 23 (1:1). Пряхин, 41 (2:1).

Удаление: Голенков (Крылья Советов — мол.), 35.

Судья: Антошко (Владивосток).

23 ноября. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».