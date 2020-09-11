Молодежная команда «Спартака» уступила «Арсеналу», «Локомотив» обыграл «Зенит»
15:42
Завершились два матча 1-го тура Молодежного первенства-2020/21.
Молодежная команда «Зенита» проиграла «Локомотиву» (0:2). «Арсенал» победил «Спартак» благодаря пенальти за 2 минуты до конца встречи.
Молодежные команды
1-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:2 (0:1)
Голы: Борисенко, 45 — с пенальти (0:1). Першин, 85 (0:2).
11 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Спартак — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Приходной, 89 — с пенальти.
11 сентября. Тула. Стадион «СШ Арсенал».