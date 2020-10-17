Молодежки ЦСКА и «Локомотива» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Химки»
ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в первенстве молодежных команд — 1:1. В другой игре «Зенит» разгромил «Химки» — 3:0.
Молодежные команды
6-й тур
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1
«Тамбов» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:4
«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» (Химки) — 3:0
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/