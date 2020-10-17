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Молодежки ЦСКА и «Локомотива» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Химки»

16:37

ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в первенстве молодежных команд — 1:1. В другой игре «Зенит» разгромил «Химки» — 3:0.

Молодежные команды

6-й тур

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1

«Тамбов» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:4

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» (Химки) — 3:0

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/

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