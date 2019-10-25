Молодежка «Тамбова» разгромила «Уфу»

«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче 14-го тура молодежного первенства клубов РПЛ — 7:1.

В составе победителей покер оформил Дмитрий Меренчуков, дубль Денис Леньо, еще один гол забил Денис Скрыпников. За уфимцев отличился Альберт Гильманшин.

«Тамбов» с 27 очками поднялся на 2-е место в турнирнойтаблице молодежного чемпионата России. «Уфа», в активе которой 2 очка, занимает 16-ю строчку.

Молодежные команды

14-й тур

«Тамбов — мол.» — «Уфа — мол.» — 7:1 (3:1)

Голы: Меренчуков, 30 (1:0). Леньо, 32 (2:0). Гильманшин, 38 (2:1). Скрыпников, 45 (3:1). Меренчуков, 49 (4:1). Меренчуков, 52 (5:1). Леньо, 58 (6:1). Меренчуков, 60 (7:1).

Судья: Прокопов (Волгоград).

25 октября. Тамбов. Стадион «Локомотив».